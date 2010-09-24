Ищется дизайнер-верстальщик Joomla

На постоянное сотрудничество ищется надёжный и талантливый дизайнер-верстальщик, имеющий хороший опыт работы создания шаблонов для Joomla «под ключ», необходимо с нуля рисовать новый дизайн и верстать его в готовый шаблон.

Работа предполагает постоянные заказы, желательная производительность 1 шаблон в день\два. Тематики дизайнов разнообразные, но в основном на коммерческие темы: недвижимость, авто, туризм и т.д. Примеры того, какие примерно шаблоны нужны прикрепляю.

Готовы платить до 2000 рублей за 1 шаблон, не больше. Это при условии, что заказы будут ежедневно.

Ещё раз повторюсь, что мы ищем надёжного человека, который будет заинтересован в том, чтобы сделать работу максимально качественно. Оставляйте свои контакты и ссылку на портфолио.

Просьба отвечать только тех, кого устраивают, предлагаемые условия.