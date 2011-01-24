Для постоянной удаленной работы требуется дизайнер

Рекламному агентству требуется дизайнер для постоянно работы.

Основные направления работы:

Дизайн полиграфии, дизайн сайтов, обработка фотографий (макеты наружной рекламы на фото), подготовка макетов под печать.

Требования:

Возраст: от 21

Опыт работы от года.

Образование желательно высшее.

Обязательно владеть: Adobe Photoshop, Illustrator. InDesign (как плюс)

Основная работа или учеба не должна мешать выполнению работы в срок.

Заказы необходимо выполнять оперативно (12 часов максимум, возможно больше в случае сложной работы.)

Оплата после утверждения работы клиентами.

В заявке желательно указывать желаемый оклад за месяц.(Работы не много, но регулярная)

Писать только здесь, обязательно наличие портфолио.

P.S. Учитывайте что за 1000 у.е можно взять человека на полный рабочий день в офис, и если вы ожидаете получать равнозначную ЗП, можно не оставлять отклик.