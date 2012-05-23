Срочно требуется на постоянную работу веб-дизайнер

Для веб-студии требуются дизайнеры.

Работа заключается в создании макетов для сайтов, разработок логотипов и т.д.

Сразу говорю, что нам нужен человек, который будет постоянно в контакте с нами, так как заказы есть и они будут только увеличиваться.

Средний бюджет на один макет сайта от 40 до 70$

Пишите только те, кто будет работать с нами на долгий срок

Жду Ваших предложений.