Требуется веб-дизайнер для удалённой работы

Веб-студии требуется нескольких дизайнеров для удалённой сдельной работы.

Приветствуется:

чувство вкуса и эстетики,

системный подход в работе,

понимание специфики дизайна для web,

понимание надобности каждого нарисованного элемента дизайна,

умение улавливать и замечать детали, обыгрывать мелочами, оживлять простые формы, перенимать опыт и идеи у других дизайнеров,

способность максимально учитывать индивидуальные пожелания,

высокая скорость выполнения заказа, умение определять и укладываться в сроки,

создание макетов в векторных редакторах, лучше всего в Inkscape,

умение обрабатывать растровые изображения и фото.

С нашей стороны:

регулярность заказов,

своевременная оплата,

человеческое отношение,

конкретика в поставленных задачах,

ориентация на совместный результат.

Структура требуемых эскизов стандартна:

шапка,

подвал,

содержание,

боковые колонки,

верхнее меню,

боковое меню и блоки,

опциональные элементы вывода информации.

Вместо резюме:

отберите и покажите 5 самых лучших, по вашему мнению, своих макетов работ веб-дизайна, укажите сколько времени вам понадобится на создание работ аналогичного уровня и во сколько вы оцениваете такую работу,

покажите 5 наиболее понравившихся вам дизайнов сайтов других авторов,

перечислите какими инструментами пользуетесь в работе,

укажите диапазон цен на ваши работы и факторы влияющие на цену,

назовите полное имя, точную дату рождения, пол, место постоянного проживания, контактную информацию для обратной связи.