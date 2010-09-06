Требуется веб-дизайнер для удалённой работы

Привет всем! требуется хороший или супер хороший ВЕБ дизайнер для работы в небольшом коллективе целеустремленных, умных и веселых людей. обещаем: - только интересные проекты - з-п согласно опыту и таланту до 2000у.е. - карьерные перспективы - бесплатные курсы англ требуем: - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Веб-студии требуется нескольких дизайнеров для удалённой сдельной работы.
Приветствуется:
чувство вкуса и эстетики,
системный подход в работе,
понимание специфики дизайна для web,
понимание надобности каждого нарисованного элемента дизайна,
умение улавливать и замечать детали, обыгрывать мелочами, оживлять простые формы, перенимать опыт и идеи у других дизайнеров,
способность максимально учитывать индивидуальные пожелания,
высокая скорость выполнения заказа, умение определять и укладываться в сроки,
создание макетов в векторных редакторах, лучше всего в Inkscape,
умение обрабатывать растровые изображения и фото.
С нашей стороны:
регулярность заказов,
своевременная оплата,
человеческое отношение,
конкретика в поставленных задачах,
ориентация на совместный результат.
Структура требуемых эскизов стандартна:
шапка,
подвал,
содержание,
боковые колонки,
верхнее меню,
боковое меню и блоки,
опциональные элементы вывода информации.
Вместо резюме:
отберите и покажите 5 самых лучших, по вашему мнению, своих макетов работ веб-дизайна, укажите сколько времени вам понадобится на создание работ аналогичного уровня и во сколько вы оцениваете такую работу,
покажите 5 наиболее понравившихся вам дизайнов сайтов других авторов,
перечислите какими инструментами пользуетесь в работе,
укажите диапазон цен на ваши работы и факторы влияющие на цену,
назовите полное имя, точную дату рождения, пол, место постоянного проживания, контактную информацию для обратной связи.
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