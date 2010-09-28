Требуется отличный дизайнер. Украина

ООО "Проект-студия "Наш ГОРОД" срочно требуется web-дизайнер. Желателен опыт работы, обязательно знание flash. тел. (4812) 35-65-77. e-mail : [email protected] г. Смоленск
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет всем!
требуется хороший или супер хороший ВЕБ дизайнер для работы в небольшом коллективе целеустремленных, умных и веселых людей.
обещаем:
- только интересные проекты
- з-п согласно опыту и таланту до 2000у.е.
- карьерные перспективы
- бесплатные курсы англ
требуем:
- портфолио
- ответственное отношение к проектам
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