Требуется отличный дизайнер. Украина

Удалённая работа. Редизайн сайта www.lapbandtalk.com. Оплата 15000-20000 в месяц зависимости от опыта и портфолио. Оплата - банковским переводом или Yandex-деньги. Требования: серьёзное отношение к работе, быть всегда на связи, и ,конечно, сногсшибательные дизайны.