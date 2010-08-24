Web-дизайнер

Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок321 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Обязанности:

•Дизайн и редизайн сайтов компании

•Создание баннеров и flash-роликов, создание иллюстраций на заданную тему

•Генерация идей дизайна, создание визуальной концепции рекламных материалов для интернет-рекламы

Требования:

•Опыт создания дизайна сайтов от 2-х лет

•Опыт создания баннеров и flash-анимации

•Опытный пользователь Adobe Photoshop, CorelDraw, Adobe Flash, Adobe Illustrator

•Наличие портфолио обязательно

Условия:

•Полная занятость

•Возможность гибкого графика (полуудаленная работа)

•ЗП по результатам собеседования

Работа в г.Долгопрудный

схема проезда можно посмотреть http://competentum.ru/contacts/

13 лет назад
Competentum
Олеся 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Требуется дизайнер-верстальщик

    $250

    Требуется дизайнер-верстальщик. Работа удаленная (из дома, с работы - как удобно). График свободный, иногда бывают срочные проекты. Испытательный срок - 1 месяц. Зарплата на испытательный срок 25% от суммы проекта. Если по окончанию месяца вижу что человек ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб-дизайнер

    Создание дизайн-макетов страниц сайтов. Создание графических и стилистических элементов для сайтов. Требования: Обязательно: Опыт профессиональной работы в дизайне и разработке сайтов от 2 лет Профессиональное владение графическими редакторами Adobe Photoshop, Illustrator, Corel Draw Понимание современных тенденций ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер интерфейса, художник, иллюстратор.

    $3000

    Уважаемые профессионалы, Нам требуются дизайнер интерфейса, художники, иллюстраторы для крупномасштабных проектов. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ стабильную работу в компании в Австрии, в городе Зальцбург на условиях: - Срок работы у нас - 24 месяца с возможностью продления на срок от ...

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется web-дизайнер

    Компании требуется web-дизайнер для разработки дизайна сайтов (наши проекты + клиенты), логотипов. Работа удаленная, на дому. Оплата в зависимости от проектов. Любым способом. Необходимо выполнить тестовое задание или предоставить свое портфолио.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайнер

    $50

    Молодой компании по созданию и разработке ПО требуется дизайнер. Конкретно сейчас - веб-дизайнер. Оплата - 10% от стоимости заказа. На большие деньги сразу рассчитывать не приходится - в основном сейчас заказы на сайты-визитки(стоимость около 3000-5000 р). Все ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Web дизайнер - специалист по юзабилити

    $2500

    Издательский дом «Axel Springer Russia» приглашает на вакансию веб-дизайнера-верстальщика-специалиста по юзабилити для www.forbes.ru. Должностные обязанности: - Разработка дизайна новых сервисов, разделов, отдельных страниц и блоков большого делового портала - Верстка новых сервисов, разделов, отдельных страниц и блоков большого ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Контент менеджер для наполнения интернет-магазина

    $100

    Требуется контент-менеджер для долгоиграющего проекта (детские товары). От нас: перечень товаров фотографии от вас: возможность добавлять по 30-40 наименований в день поиск текстов и их легкий рерайт (уникальность от 50%) цена: 10 руб за позицию. Оставляйте ваши контакты.

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер или команда на постоянные заказы

    Компания RDM-group ищет дизайнеров либо дизайнерскую ОПГ :) на постоянную сдельную работу. Требования : 1) адекватный фидбек. Никаких пропаданий, долгих ответов и "мороза". Если не можете успеть вовремя - говорите сразу. Заказ другому не уйдет, ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад