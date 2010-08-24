Web-дизайнер

Требуется дизайнер-верстальщик. Работа удаленная (из дома, с работы - как удобно). График свободный, иногда бывают срочные проекты. Испытательный срок - 1 месяц. Зарплата на испытательный срок 25% от суммы проекта. Если по окончанию месяца вижу что человек ...
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Обязанности:
•Дизайн и редизайн сайтов компании
•Создание баннеров и flash-роликов, создание иллюстраций на заданную тему
•Генерация идей дизайна, создание визуальной концепции рекламных материалов для интернет-рекламы
Требования:
•Опыт создания дизайна сайтов от 2-х лет
•Опыт создания баннеров и flash-анимации
•Опытный пользователь Adobe Photoshop, CorelDraw, Adobe Flash, Adobe Illustrator
•Наличие портфолио обязательно
Условия:
•Полная занятость
•Возможность гибкого графика (полуудаленная работа)
•ЗП по результатам собеседования
Работа в г.Долгопрудный
схема проезда можно посмотреть http://competentum.ru/contacts/
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