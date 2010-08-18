Дизайнер или команда на постоянные заказы

Компания RDM-group ищет дизайнеров либо дизайнерскую ОПГ :) на постоянную сдельную работу.

Требования :

1) адекватный фидбек. Никаких пропаданий, долгих ответов и "мороза". Если не можете успеть вовремя - говорите сразу. Заказ другому не уйдет, но мы будем расчитывать на реальные сроки.

2) Красивые дизайны. Необходимо не только надергать блоков с уже готовых сайтов на templatemonster, а и придумывание своих концепций.

3) понимание юзабилити.

Задачи :

Дизайн, редизайн, проектирование пользовательских интерфейсов (с точки зрения бизнес-кейсов), рисование иконок и логотипов.

Для оценки предожений, сделайте смету (стоимость+время) редизайна filestube.com в стилистику vkontakte.ru

И конечно же, не забудьте ссылки на свое портфолио.