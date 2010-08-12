Добрый день! В веб студию UpLab удаленно требуется дизайнер веб интерфейсов. Обязанности: Разработка дизайна веб страниц, графических элементов веб сайта; Создание рекламного графического контента; Создание анимировaнных графических элементов; Требования: Знание программ: Adobe PhotoShop, Adobе Illustrator, PageMaker, CorelDraw; Обязательно наличие портфолио; Аккуратность и дисциплинированность; Творческое мышление; Кандидат ...
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Здравствуйте, и ищу дизайнера на проектное сотрудничество.
Требования:
1. Наличие портфолио
2. Взаимодействие через skype
3. Оперативное и четкое выполнение задач
4. Постоянный доступ или уведомление об отсутствии
5. Предоставление запрашиваемого материала
План работ:
1. Доработка дизайна сайта всего. Сейчас концепция дизайна есть, но работ еще много надо выполнить.
2. Разработка концепции нового сайта в области медицины. Реализация дизайна сайта.
3. Разработка концепции сайта в области направления полиграфии. Реализация дизайна сайта.
4. Еще есть ряд перспективных проектов как внутренних, так и клиентов.
Необходимо с Вашей стороны предоставить стоимость Ваших работ, либо критерии ее оценки. Также привести примеры работ на: [email protected] .
Выложу тестовое задание 16.08.10. Не получается пока сделать конкурс платный, и карту WM купил.
С благодарностью,
Дмитрий
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