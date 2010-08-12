Здравствуйте, и ищу дизайнера на проектное сотрудничество.

Требования:

1. Наличие портфолио

2. Взаимодействие через skype

3. Оперативное и четкое выполнение задач

4. Постоянный доступ или уведомление об отсутствии

5. Предоставление запрашиваемого материала

План работ:

1. Доработка дизайна сайта всего. Сейчас концепция дизайна есть, но работ еще много надо выполнить.

2. Разработка концепции нового сайта в области медицины. Реализация дизайна сайта.

3. Разработка концепции сайта в области направления полиграфии. Реализация дизайна сайта.

4. Еще есть ряд перспективных проектов как внутренних, так и клиентов.

Необходимо с Вашей стороны предоставить стоимость Ваших работ, либо критерии ее оценки. Также привести примеры работ на: [email protected] .

Выложу тестовое задание 16.08.10. Не получается пока сделать конкурс платный, и карту WM купил.

С благодарностью,

Дмитрий