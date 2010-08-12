Веб-дизайнер в агентство цифрового маркетинга

Закрытому агентству цифрового маркетинга Legendary требуется дизайнер, который поставит максимальное количество галочек напротив нижеследующих пунктов:

* ум;

* знание и умение работы в Фотошопе;

* умение хорошо верстать;

* умение превосходно проектировать интерфейсы, знание Axure;

* талант;

* умение рисовать;

* опыт работы не менее двух лет;

* знание цветоделения;

* наличие портфолио;

* знать, что креатив != эффективность;

* стрессоустойчивость;

* понимание фирменных стилей;

* умение работать с векторной графикой;

* быстрая обучаемость;

* усидчивость;

* умение делать из говна конфетку;

* желание сделать любую работу интересной для себя и окружающих;

* знание и понимание Ководства(быть его поклонником не обязательно);

* желание работать много.

Работа очень интересная и нестандартная. Но делать ее нужно просто великолепно. Мы не одна из кучи студий, и не делаем говносайты.

Если в течении 3 месяцев я пойму, что Вы тот кого я так долго искал, то роль сэра арт-директора агентства Вам обеспечена. Но для этого нужно быть еще и .... (длинный список), а также хорошим тим лидером.

Прописка, возраст, семейный статус, гос. образование значения не имеют.

От Вас жду рассказ о себе, перечень любимых аббревиатур, ссылки на свои работы и 5-10 предложений о том, почему вы хотите получить эту работу и что она Вам может дать.

До встречи на собеседовании ;)