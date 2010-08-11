Арт-директор

Крупная интернет-студия ищет грамотного, опытного и талантливого Арт-директора, который:

1. имеет хороший опыт разработок сайтов для коммерческих клиентов (промо, корпоративные, порталы), и готов это подтвердить демонстрацией собственного портфолио

2. креативен, т.е. умеет придумывать идеи проектов с нуля

3. уверенно знает Photoshop, Illustrator; знание Adobe Flash желательно

5. знает html или понимает принципы валидной верстки веб-страниц

6. не требуется, но очень приветствуется наличие художественного образования и умение рисовать "от руки"

7. обладает отличными управленческих и коммуникативных способностей, т.е. умеет эффективно и плодотворно взаимодействовать с технологами, менеджерами и клиентами

Условия:

1. Заработная плата 60 000 -70 000 руб.

Ждем резюме на [email protected]! Резюме рассматриваются только при наличии ссылки на портфолио!