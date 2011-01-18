Требуется удаленно веб дизайнер

На периодически регулярную удаленную работу нужен Специалист-Универсал по фотошопу и корал (адоб иллюстратор). Опыт работы. Хорошее порфолио работ. Рекомендации. Человек который руководствуется "Ководством" Лебедева, творчески подходит к выполнению работ, имеет свой вкус. Оплата за проект 100-200$ ...
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Добрый день!
В веб студию UpLab удаленно требуется дизайнер веб интерфейсов.
Обязанности:
Разработка дизайна веб страниц, графических элементов веб сайта;
Создание рекламного графического контента;
Создание анимировaнных графических элементов;
Требования:
Знание программ: Adobe PhotoShop, Adobе Illustrator, PageMaker, CorelDraw;
Обязательно наличие портфолио;
Аккуратность и дисциплинированность;
Творческое мышление;
Кандидат должен иметь чувство вкуса, цвета, композиции, креативность, скорость в работе, грамотность, ответственность;
Не менее 5-10 макетов сайтов;
Условия работы:
Работа удаленная;
З/п устанавливается на основе уровня существующих работ(500-700$);
Молодой и дружный коллектив;
С уважением, коллектив UpLab
URL: uplab.ru
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