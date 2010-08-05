WEB-дизайнер г.Омск

$600
Дизайн сайтовЗакрытнет заявок93 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

От Вас:

1. придумывать и разрабатывать спецпроекты, рекламные акции, участвовать в обновлении и развитии проектов;

2. знать растровые и векторные программные продукты (Adobe PhotoShop, Adobe InDisign, Adobe Illustrator, CorelDraw Macromedia Flash);

3. быть хорошим графиком в области веба;

4. иметь рекламное чутье, внимательно относиться к мелочам;

5. понимание принципов web-вёрстки;

6. уметь рисовать руками.

Требования: успешный опыт в web-дизайне от 3-х лет

Личные качества:

- творческий подход к поставленным задачам,

- профессионализм,

- коммуникабельность,

- высокая оперативность.

До 27 августа 2010 года отправляйте РЕЗЮМЕ с портфолио работ по web-дизайну на электронный адрес: hr@555000. ru

Издательский холдинг "ПРОСПЕКТ" предоставляет со свой стороны:

1. Возможность профессиональной реализаций и развития в лидирующий internet-проектах г. Омска.

2. Мы всегда "ЗА" вклад Ваших идей в дизайнерские решения

2. Полностью оборудованное и комфортабельное рабочее место в современном офисе компании в центре города,

3. Официальное оформление (по ТК РФ),

4. Соц. пакет: оплачиваемый отпуск, больничный лист.

Издательский холдинг "ПРОСПЕКТ" крупная стабильная омская компания, 11 лет успешно работающая на омском рынке СМИ.

Подробно о компании на официальном сайте: www. prospektgroup. ru

13 лет назад
hr_555000
Ольга 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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