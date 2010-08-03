Ищу хорошего дизайнера!

Требуются в проект: SEO-специалист от 15.000 тыс. в месяц за 1 работу Дизайнер-верстальщик от 10.000 тыс. в месяц за 1 работу PHP-программист (комиссионные в зависимости от проделанной работы) Flash-разработчик (комиссионные в зависимости от проделанной работы) Оплата по окончанию выполненных работ. Свободный ...
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Здравствуйте. Меня зовут Владислав. Ищу хорошего и толкового дизайнера для попроектной работы. Обязательного и ответственного.
Большая просьба не обращаться без хорошего портфолио. Отдается предпочтение дизайнерам, которые не по наслышке знает, что такое юзабилити и имеют в портфеле хорошие информационные дизайны и интерфейсы.
В течение дня должна быть связь.
Бюджет проектов на дизайн 7-15 тысяч рублей.
Если предложение не интересно, большая просьба проходить мимо!
Писать в qip [email protected] или на почту [email protected]
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