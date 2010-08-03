Ищу хорошего дизайнера!

Здравствуйте. Меня зовут Владислав. Ищу хорошего и толкового дизайнера для попроектной работы. Обязательного и ответственного.

Большая просьба не обращаться без хорошего портфолио. Отдается предпочтение дизайнерам, которые не по наслышке знает, что такое юзабилити и имеют в портфеле хорошие информационные дизайны и интерфейсы.

В течение дня должна быть связь.

Бюджет проектов на дизайн 7-15 тысяч рублей.

Если предложение не интересно, большая просьба проходить мимо!

Писать в qip [email protected] или на почту [email protected]