Требуется веб-дизайнер в офис (Минск)

Творческий коллектив веб-студии "Каспер" (г. Минск) примет на борт талантливого веб-дизайнера с опытом работы. Компания успешно работает на рынке веб-разработок более пяти лет и разработала более 200 проектов. У вас есть прекрасная возможность реализовать себя как способного дизайнера и раскрыть свои таланты в боевой команде единомышленников.

Требования к претенденту:

- владение на высоком уровне графическими пакетами Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw;

- владение Macromedia Flash;

- понимание принципов html-верстки;

- творческий склад ума;

- наличие портфолио;

- желание работать и получать удовольствие от совместного творчества в классной команде.

Основные обязанности:

- разработка концепций дизайна сайтов;

- техническая отрисовка макетов;

- подбор, обработка и создание иллюстраций;

- разработка логотипов и фирменного стиля;

- разработка создание баннеров.

Работа в офисе.

Полный рабочий день (9-18).

Оплата: по результатам собеседования.

Резюме с фото присылайте на [email protected]