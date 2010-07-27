Требуется веб-дизайнер в офис (Минск)

Веб-студии требуется дизайнер сайтов/инет-магазинов для постоянного сотрудничества. Хочется работать со специалистом, который (ая) : 1. Делает макеты удобные для клиента 2. Знает основы верстки (верстать не нужно дизайнеру, просто делать макеты," пригодные" для ...
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Творческий коллектив веб-студии "Каспер" (г. Минск) примет на борт талантливого веб-дизайнера с опытом работы. Компания успешно работает на рынке веб-разработок более пяти лет и разработала более 200 проектов. У вас есть прекрасная возможность реализовать себя как способного дизайнера и раскрыть свои таланты в боевой команде единомышленников.
Требования к претенденту:
- владение на высоком уровне графическими пакетами Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw;
- владение Macromedia Flash;
- понимание принципов html-верстки;
- творческий склад ума;
- наличие портфолио;
- желание работать и получать удовольствие от совместного творчества в классной команде.
Основные обязанности:
- разработка концепций дизайна сайтов;
- техническая отрисовка макетов;
- подбор, обработка и создание иллюстраций;
- разработка логотипов и фирменного стиля;
- разработка создание баннеров.
Работа в офисе.
Полный рабочий день (9-18).
Оплата: по результатам собеседования.
Резюме с фото присылайте на [email protected]
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