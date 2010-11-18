Для постоянной, удалённой работы требуется WEB дизайнер.

Оплата 2500-3000. (русских) за проект.

Даём подробное ТЗ, план сайта, цветовую гамму (примерно), возможно готовые рекламные материалы по теме сайта, чтобы вы использовали фирменные цвета заказчика.

Обязательно опыт и наличие портфолио. Наличие художественного образования будет преимуществом.

Оплата в webmoney.Обязательно соблюдение сроков : на эскиз 1-2 дня, потом уже 2 на доработки. Если сроки затягиваются - работа отменяется и не оплачивается. Авансов не даём - оплата по факту выполнения заказа полностью.

Обязательно представление о WEB 2.0

По работе я общаюсь в будние дни, с 10-11 утра по МСК до 18-19 вечера в icq или skype.

В последующем возможно создание более дорогих дизайнов, когда мы будем уверены в качестве работы и соблюдении сроков.

P.S. Желательно свободное владение русским языком.