Веб-студии требуется дизайнер сайтов/инет-магазинов для постоянного сотрудничества. Хочется работать со специалистом, который (ая) : 1. Делает макеты удобные для клиента 2. Знает основы верстки (верстать не нужно дизайнеру, просто делать макеты," пригодные" для ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для постоянной, удалённой работы требуется WEB дизайнер.
Оплата 2500-3000. (русских) за проект.
Даём подробное ТЗ, план сайта, цветовую гамму (примерно), возможно готовые рекламные материалы по теме сайта, чтобы вы использовали фирменные цвета заказчика.
Обязательно опыт и наличие портфолио. Наличие художественного образования будет преимуществом.
Оплата в webmoney.Обязательно соблюдение сроков : на эскиз 1-2 дня, потом уже 2 на доработки. Если сроки затягиваются - работа отменяется и не оплачивается. Авансов не даём - оплата по факту выполнения заказа полностью.
Обязательно представление о WEB 2.0
По работе я общаюсь в будние дни, с 10-11 утра по МСК до 18-19 вечера в icq или skype.
В последующем возможно создание более дорогих дизайнов, когда мы будем уверены в качестве работы и соблюдении сроков.
P.S. Желательно свободное владение русским языком.
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