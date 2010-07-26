Нужен web дизайнер для веб студии

На постоянную работу требуеться web дизайнер с большим опытом работы

и высоким интелектуальным уровнем для общения с клиентами

работа на 2 ставки в основном продажы и дизайны сайтов визиток и тд

Срочно срочно срочно, нужно в скором времени приступать к работе., 2 дня испытательный срок на третий

исполнения заказов! месячная заработная плата фигурирует от 500 до 1000 долларов в зависимости от колличества заказов

, но она также может быть оговорена!