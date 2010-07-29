Дизайнер интерфейсов в компанию Syncopate

Физкульт-алоха! Компания Syncopate разрабатывает интереснейшую социально-игровую площадку, над ее реализацией уже трудится высококвалифицированный штат программистов и главный дизайнер. Работа интересная и весь коллектив увлеченно разрабатывает и параллельно предлагает свои идеи, но объем работы таков, что дизайнеру нужны вторая пара рук, собственно тебя-то, дизайнера-интерфейсов, мы и ищем!

Идеальный портрет кандидата:

— желание работать в команде;

— любовь к деталям;

— отсутствие в лексиконе (и голове) таких слов, как: «заморачиваться», «париться» и т.д.

— общительный и открытый человек;

— спокойное отношение к однотипной работе (при создании интерфейсов ее будет много, но терять мотивацию делать лучше нельзя);

— спокойное отношение к критике;

— умение отстаивать свою точку зрения;

— стремление к новым знаниям;

— ищущий себе место на ближайшие лет пять, а не подработку на лето;

— ОГРОМНЫМ плюсом будет умение верстать :)

Требования к кандидату:

— стремление создавать удобные интерфейсы, не требующие пояснений;

— развитое чувство прекрасного и дьявольская дотошность;

— знание русского языка и правил набора текстов, любовь к краткому и связному человеческому тексту;

— портфолио по сайтам\интерфейсам

— желательно, понимание специфики программирования (верстки) интерфейсов;

Обязанности:

— создавать дизайн страниц сайта (функциональные интерфейсы) и экранных форм компьютерной программы;

— аккумулировать идеи, рожденные в процессе совместных обсуждений, и превращать их в интерфейсы;

— править получившиеся интерфейсы;

— учиться тому, как делать интерфейсы еще лучше.

Условия:

— график ПН-ПТ ("как все" 10—19," трудно просыпаюсь с утра" 11-∞);

— рабочее место комплектуется согласно желанию (здравому) кандидата

— в шаговой доступности от ст.м.Савеловская

Гарантируем:

— интересную, стабильную работу (все что создается, сразу внедряется);

— сплоченный коллектив (>15 человек);

— получение опыта от «старшего» брата дизайнера;

— достойную оплату (обсуждается отдельно с каждым кандидатом и зависит от обязанностей и опыта).

Присылайте резюме на почту: [email protected]