Дизайнер интерфейсов в компанию Syncopate

Веб-студии требуется дизайнер сайтов/инет-магазинов для постоянного сотрудничества. Хочется работать со специалистом, который (ая) : 1. Делает макеты удобные для клиента 2. Знает основы верстки (верстать не нужно дизайнеру, просто делать макеты," пригодные" для ...
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Физкульт-алоха! Компания Syncopate разрабатывает интереснейшую социально-игровую площадку, над ее реализацией уже трудится высококвалифицированный штат программистов и главный дизайнер. Работа интересная и весь коллектив увлеченно разрабатывает и параллельно предлагает свои идеи, но объем работы таков, что дизайнеру нужны вторая пара рук, собственно тебя-то, дизайнера-интерфейсов, мы и ищем!
Идеальный портрет кандидата:
— желание работать в команде;
— любовь к деталям;
— отсутствие в лексиконе (и голове) таких слов, как: «заморачиваться», «париться» и т.д.
— общительный и открытый человек;
— спокойное отношение к однотипной работе (при создании интерфейсов ее будет много, но терять мотивацию делать лучше нельзя);
— спокойное отношение к критике;
— умение отстаивать свою точку зрения;
— стремление к новым знаниям;
— ищущий себе место на ближайшие лет пять, а не подработку на лето;
— ОГРОМНЫМ плюсом будет умение верстать :)
Требования к кандидату:
— стремление создавать удобные интерфейсы, не требующие пояснений;
— развитое чувство прекрасного и дьявольская дотошность;
— знание русского языка и правил набора текстов, любовь к краткому и связному человеческому тексту;
— портфолио по сайтам\интерфейсам
— желательно, понимание специфики программирования (верстки) интерфейсов;
Обязанности:
— создавать дизайн страниц сайта (функциональные интерфейсы) и экранных форм компьютерной программы;
— аккумулировать идеи, рожденные в процессе совместных обсуждений, и превращать их в интерфейсы;
— править получившиеся интерфейсы;
— учиться тому, как делать интерфейсы еще лучше.
Условия:
— график ПН-ПТ ("как все" 10—19," трудно просыпаюсь с утра" 11-∞);
— рабочее место комплектуется согласно желанию (здравому) кандидата
— в шаговой доступности от ст.м.Савеловская
Гарантируем:
— интересную, стабильную работу (все что создается, сразу внедряется);
— сплоченный коллектив (>15 человек);
— получение опыта от «старшего» брата дизайнера;
— достойную оплату (обсуждается отдельно с каждым кандидатом и зависит от обязанностей и опыта).
Присылайте резюме на почту: [email protected]
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