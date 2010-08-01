На постоянную работу требуются профессионалы.

Веб-студии требуется дизайнер сайтов/инет-магазинов для постоянного сотрудничества. Хочется работать со специалистом, который (ая) : 1. Делает макеты удобные для клиента 2. Знает основы верстки (верстать не нужно дизайнеру, просто делать макеты," пригодные" для ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы набираем команду для нового, крупномасштабной сети проектов (инвестиции более 20 млн. евро).
ВАЖНО! Моя роль небольшая - поиск и отбор русскоязычных профессионалов, гениев и лучших мира сего. :-)
Требуются:
- Java программисты,
- Системные администраторы,
- UI программисты,
- UI дизайнеры,
- Программист приложений для мобильных устройств,
- Дизайнеры, имеющие опыт работы с онлайн-проектами или онлайн-играми,
- Грамотные (гениальные) менеджеры, управленцы и генераторы идей, тестеры.
Где работать?
Большинство (более 80% сотрудников из 25, входящих в первоначальную команду), будут работать в офисе компании. Офис находится в небольшом, очень красивом и известном курортном городе Австрии.
Работодатель берет на себя все: получение разрешения на пребывание/работу, проживание в комфортабельных (новых) апартаментах (при желании - с семьей), все социальные гарантии, положенные по законодательству страны и дополнительные гарантии от страховых компаний (пенсионный уровень и так далее). Конечно же, мы предлагаем и достойную оплату труда.
ВНИМАНИЕ! Мы не ищем сотрудников на 1 месяц или на 1 год. Мы ищем профессионалов, с которыми сможем работать годами и которым будет интересно расти вместе с нашей компанией. Нам не важен ваш возраст, не имеет значение ваша "стоимость" (мы платим соответственно уровню вашей квалификации), не имеет принципиального значения гражданство (желательно иметь гражданство или ВНЖ в ЕС, но это не обязательно). Даже если у вас получится устроиться у нас удаленным специалистом (а это место доступно только для действительно профессионалов) - вам будет нужно посещать Австрию, встречаться с нами в офисе и обсуждать проекты не реже 1 раза в квартал. Полностью удаленная работа не возможна.
Требования к кандидатам:
- опыт разработки веб-приложений и/или дизайна не менее 3 лет (желательно - более 5 лет),
- очень хорошие знания профессии (будут проверяться не тестированием, а тестовым заданием),
- знание специфики различных веб-браузеров, веб-проектов и интернета в целом,
- знание графических прикладных программ (например, Adobe Photoshop),
- высшее (очень желательно) или неоконченное высшее образование,
- идеальное знание русского языка, желательно - знание английского и/или немецкого,
- коммуникабельная личность, ориентированная на сотрудничество, с высоким чувством ответственности.
Высылайте мне письмо с информацией о вас. Пишите все что считаете полезным мне знать о вас, но не нужно пустых длинных текстов. Пусть это будет 3 предложения, в которых все скажете о себе и дадите ссылку на портфолио. Ссылка на портфолио и наличие большого опыта работы - главный критерий отбора в команду! Не забывайте указывать и желаемый размер оплаты труда (в Европе это нормально, что работник сам назначает себе заработную плату и потом работодатель решает, отрабатывает ли себя тот или иной сотрудник).
Успехов всем и будем ждать ваших профессиональных, продуманных решений о работе в одной из самых развитых Европейской стран с абсолютно лучшим уровнем жизни ("коэффициентом качества жизни") стране мира.
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