Ищу учителя дизайна в фотошопе

$100
Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок233 просмотра
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Добрый день!

Я изу себе учителя. Я решила сама сделать сайт. Я точно знаю что хочу и вся структура у меня прорисована.

Нужно мне только все это нарисовать в фотошопе. Причем я очень слабо им владею - могу подкорректировать уже сделанное - но так чтобы с нуля.. нет пока

В общем - сайт примерно такой по сложности ( в приложении) Мне надо научится делать все кнопочки и тд.

Мне естественно, будут интересны люди, кто глубоко и давно знает фотошоп. И при этом очень методичен и терпелив...

В общем, предлагайте варианты, господа. Я очень хочу начать прямо сейчас.

Оплата удобно яндексом.

13 лет назад
a46037
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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