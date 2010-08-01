Требуется спец по Wordpress

Требуется специалист по Wordpress

Требование - предоставлять измененные шаблоны по нашим темам.

Уровень шаблонов должен быть такого типа:

http://www.ii4.ru/image-56454.html

Тоесть - легкие приятные, измененные темплайты. Перевертанная структура, вывод новостей и других информеров в несколько блоков.

(C нуля рисовать не нужно, переделываете то, что уже есть)

Делаете шаблон, забиваете его любым текстом, показываете нам, мы оплачиваем вы высылаете

Порядок работы

- Вы показываете шаблон который нашли в какой то базе, допустим 5 штук подряд, если мы одобряем то начинаете работу.

В сутки желательно 1-2 таких шаблона делать.

Интересует постоянное сотрудничество. Обязательны примеры работ.

За один такой шаблон готовы платить 30$