Web дизайнер, верстальщик

Ищу дизайнера для работы в команде. Пока я один. Про себя - я web разработчик, Python (Django) / PHP (CakePHP). Очень люблю свою работу, но к сожалению с чувством прекрасного у меня не особо. Был бы очень счастлив познакомиться с порядочным web дизайнером плюс будет здорово если еще и верстальщиком для работы вместе.