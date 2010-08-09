Требуется веб-дизайнер в офис, Киев.

$1000
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Требуется веб-дизайнер в офис, Киев, фул тайм.

Район – м. Левобережная.

Новичков просьба не беспокоить. Нужен человек с опытом работы от 3х лет с портфолио.

Требования: разработка макетов сайтов в Adobe Photoshop. Знание флеш, иллюстрации и умение разрабатывать баннеры приветствуется.

1000$ на испытательный срок, затем по результатам работы, возможен %

Жду примеры работы:

nwalker (at) ukr.net

icq: 19один-650-541

Андрей

13 лет назад
MST
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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