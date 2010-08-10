Необходимо пересобрать опенсорс проект https://kodi.tv/download/ http://github.com/xbmc/xbmc.git С небольшими изменениями: - Изменить везде название программы (во время инстала и после распаковки) - Поменять логотип в инстале, лоад скрине и в главном окне - Убрать внизу программы "бегущую строку"
- Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо доработать страницу регистрации на готовом сайте. На данный момент из-за конфликтов нескольких js скриптов не работает загрузка фото (plupload) в некоторых браузерах/устройствах. Оплата высокая, интересует также дальнейшее более крупное сотрудничество.Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется веб-дизайнер в офис, Киев, фул тайм. Район – м. Левобережная. Новичков просьба не беспокоить. Нужен человек с опытом работы от 3х лет с портфолио. Требования: разработка макетов сайтов в Adobe Photoshop. Знание флеш, иллюстрации и умение разрабатывать ...Закрыт13 лет назад
- $1000
Требуется веб-дизайнер в офис, Киев, фул тайм. Район – м. Левобережная. Новичков просьба не беспокоить. Нужен человек с опытом работы от 3х лет с портфолио. Требования: разработка макетов сайтов в Adobe Photoshop. Знание флеш, иллюстрации и умение разрабатывать ...Закрыт13 лет назад
- $1000
Требуется веб-дизайнер в офис, Киев, фул тайм. Район – м. Левобережная. Новичков просьба не беспокоить. Нужен человек с опытом работы от 3х лет с портфолио. Требования: разработка макетов сайтов в Adobe Photoshop. Знание флеш, иллюстрации и умение разрабатывать ...Закрыт13 лет назад