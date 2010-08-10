MST

Иванов Андрей MST

 
40 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Небольшая модификация опенсорс программы

    Необходимо пересобрать опенсорс проект https://kodi.tv/download/ http://github.com/xbmc/xbmc.git С небольшими изменениями: - Изменить везде название программы (во время инстала и после распаковки) - Поменять логотип в инстале, лоад скрине и в главном окне - Убрать внизу программы "бегущую строку"

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработки Javascript

    Необходимо доработать страницу регистрации на готовом сайте. На данный момент из-за конфликтов нескольких js скриптов не работает загрузка фото (plupload) в некоторых браузерах/устройствах. Оплата высокая, интересует также дальнейшее более крупное сотрудничество.

    Javascript
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется веб-дизайнер в офис

    Требуется веб-дизайнер в офис, Киев, фул тайм. Район – м. Левобережная. Новичков просьба не беспокоить. Нужен человек с опытом работы от 3х лет с портфолио. Требования: разработка макетов сайтов в Adobe Photoshop. Знание флеш, иллюстрации и умение разрабатывать ...

    Photoshop
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется веб-дизайнер в офис, Киев.

    $1000

    Требуется веб-дизайнер в офис, Киев, фул тайм. Район – м. Левобережная. Новичков просьба не беспокоить. Нужен человек с опытом работы от 3х лет с портфолио. Требования: разработка макетов сайтов в Adobe Photoshop. Знание флеш, иллюстрации и умение разрабатывать ...

    Photoshop
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется веб-дизайнер в офис, Киев.

    $1000

    Требуется веб-дизайнер в офис, Киев, фул тайм. Район – м. Левобережная. Новичков просьба не беспокоить. Нужен человек с опытом работы от 3х лет с портфолио. Требования: разработка макетов сайтов в Adobe Photoshop. Знание флеш, иллюстрации и умение разрабатывать ...

    Photoshop
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад