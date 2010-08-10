Необходимо пересобрать опенсорс проект https://kodi.tv/download/ http://github.com/xbmc/xbmc.git С небольшими изменениями: - Изменить везде название программы (во время инстала и после распаковки) - Поменять логотип в инстале, лоад скрине и в главном окне - Убрать внизу программы "бегущую строку"