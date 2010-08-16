Добрый день! В веб студию UpLab удаленно требуется дизайнер веб интерфейсов. Обязанности: Разработка дизайна веб страниц, графических элементов веб сайта; Создание рекламного графического контента; Создание анимировaнных графических элементов; Требования: Знание программ: Adobe PhotoShop, Adobе Illustrator, PageMaker, CorelDraw; Обязательно наличие портфолио; Аккуратность и дисциплинированность; Творческое мышление; Кандидат ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется веб-дизайнер в офис, Киев, фул тайм.
Район – м. Левобережная.
Новичков просьба не беспокоить. Нужен человек с опытом работы от 3х лет с портфолио.
Требования: разработка макетов сайтов в Adobe Photoshop. Знание флеш, иллюстрации и умение разрабатывать баннеры приветствуется.
1000$ на испытательный срок, затем по результатам работы, возможен %
Жду портфолио:
nwalker (at) ukr.net
icq: 19один-650-541
Андрей
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