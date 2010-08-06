WEB-дизайнер для длительного сотрудничества

$500
Дизайн сайтовЗакрыт33 заявки418 просмотров
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На интересные проекты ищу хорошего дизайнера:

- обязательного

- ответственного

- с хорошим вкусом

- аккуратного

- исполнительного

Знающего что такое юзабилити и умеющего делать грамотные интерфейсы.

В течение дня должен быть на связи.

График работы full-time.

13 лет назад
pay_for_work
Свертук 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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