Web-дизайнер промо-страниц и email-рассылок

В связи с плотным потоком названных в заголовке работ, есть потребность в человеке, который с одной стороны умеет грамотно и аккуратно размещать информацию на доступном пространстве веб-страницы, и с другой стороны не обделен способностями креативить на нужную тему (а не просто скачивать иконки/картинки и ставить в дизайн).

На данный момент придумывать новые дизайны сайтов не требуется (хотя в будущем и такая работа не исключена), но нужно уметь работать в рамках существующих сайтов и/или бренд-буков. Промо-страница, как и e-mail рассылка обычно подразумевает 2 составляющих - визуальный блок и заверстанная информация, так вот нужно уметь справиться с обоими задачами.

Немаловажные требования - это работоспособность в условиях срочности, готовность взять работу в любой момент (естественно быть всевремя онлайн).

Оплата сдельная.