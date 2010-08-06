Web-дизайнер промо-страниц и email-рассылок

Требуется веб-дизайнер в офис, Киев, фул тайм. Район – м. Левобережная. Новичков просьба не беспокоить. Нужен человек с опытом работы от 3х лет с портфолио. Требования: разработка макетов сайтов в Adobe Photoshop. Знание флеш, иллюстрации и умение разрабатывать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В связи с плотным потоком названных в заголовке работ, есть потребность в человеке, который с одной стороны умеет грамотно и аккуратно размещать информацию на доступном пространстве веб-страницы, и с другой стороны не обделен способностями креативить на нужную тему (а не просто скачивать иконки/картинки и ставить в дизайн).
На данный момент придумывать новые дизайны сайтов не требуется (хотя в будущем и такая работа не исключена), но нужно уметь работать в рамках существующих сайтов и/или бренд-буков. Промо-страница, как и e-mail рассылка обычно подразумевает 2 составляющих - визуальный блок и заверстанная информация, так вот нужно уметь справиться с обоими задачами.
Немаловажные требования - это работоспособность в условиях срочности, готовность взять работу в любой момент (естественно быть всевремя онлайн).
Оплата сдельная.
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