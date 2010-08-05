Нужен сотрудник

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Требования к соискателю:

- наличие портфолио и последних работ - обязательно,

- высокий уровень знаний технологий XHTML и CSS.

- умение применять на практике CSS позиционирование,

- опытный пользователь HTML (DIV),

- понимание разницы между HTML, XHTML, XML,

- понимание и уместное использование JavaScript,

- владение Adobe photoshop и adobe illustratrator или corel draw,

- умение красиво рисовать или срисовывать.

Если вы не знакомы с каким либо из выше перечисленных пунктов все равно звоните, пишите. Рассмотрим любые кандидатуры и возможно именно с Вы станете сотрудником нашей фирмы.

Условия работы:

- в оборудованном офисе в районе 5-ой ст.Б.Фонтана,

- созданы условия для творческой работы и самовыражения,

- перспектива роста и развития в компании,

- Ваша работа будет достойно оценена и вознаграждена.

Обязанности:

- постоянное обновление работающих сайтов.

Вакансия предусматривает либо одну должность либо две.

13 лет назад
romashka24
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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