Web-дизайнер

$1000
Дизайн сайтовЗакрыт15 заявок719 просмотров
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Нужно 3 дизайнера на удаленную работу. Обеспечим не менее 3-х проектов в месяц. 1-проект - это дизайн главной+1-2 внутренних страниц (не всегда) + НЕСЛОЖНЫЙ ФЛЕШ В ШАПКУ ИЛИ ФЛЕШОВАННОЕ ЛОГО. Стоимость проекта 3000 рублей. В ЭТОМ МЕСЯЦЕ ГОТОВЫ ДАТЬ 5-7 ПРОЕКТОВ В РАБОТУ.

Работа по следующей схеме:

1. Отправляем всем ТЗ и графич материалы, пояснения, ответы на вопросы... Я всегда на связи.

2. Получаем от Вас дизайн главной.

3. Каждому из 3-х кто отправил дизайн переводим 800 рублей за дизайн главной

4. Мы выбираем дизайн

5. Приступаем к работе с одним дизайнером. Тем, чей дизайн выбрали.

6.Дорабатываем дизайн.

7. Получаем исходники.

8. Переводим остаток 2200 рублей.

ИТОГО ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ТЕ ЧЕЙ ДИЗАЙН НЕ ВЫБРАЛИ ПОЛУЧАЮТ 800 РУБ ЗА ВРЕМЯ, А ТОТ ЧЕЙ ДИЗАЙН ВЫБРАЛИ ПОЛУЧАЕТ 3000 РУБ за работу. Принимаем заявки от тех, кто готов работать по этой схеме.

Требования:

Умение создавать современные‚ креативные‚ интересные сайты. Флеш.

Использование в работе принципов Юзабилити.

Умение работать с шрифтами, цветами.

Опыт работы - обязательно. Портфолио обязательно. Флеш - обязательно.

13 лет назад
An-na
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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