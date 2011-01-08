Web-дизайнер

Добрый день! В веб студию UpLab удаленно требуется дизайнер веб интерфейсов. Обязанности: Разработка дизайна веб страниц, графических элементов веб сайта; Создание рекламного графического контента; Создание анимировaнных графических элементов; Требования: Знание программ: Adobe PhotoShop, Adobе Illustrator, PageMaker, CorelDraw; Обязательно наличие портфолио; Аккуратность и дисциплинированность; Творческое мышление; Кандидат ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно 3 дизайнера на удаленную работу. Обеспечим не менее 3-х проектов в месяц. 1-проект - это дизайн главной+1-2 внутренних страниц (не всегда) + НЕСЛОЖНЫЙ ФЛЕШ В ШАПКУ ИЛИ ФЛЕШОВАННОЕ ЛОГО. Стоимость проекта 3000 рублей. В ЭТОМ МЕСЯЦЕ ГОТОВЫ ДАТЬ 5-7 ПРОЕКТОВ В РАБОТУ.
Работа по следующей схеме:
1. Отправляем всем ТЗ и графич материалы, пояснения, ответы на вопросы... Я всегда на связи.
2. Получаем от Вас дизайн главной.
3. Каждому из 3-х кто отправил дизайн переводим 800 рублей за дизайн главной
4. Мы выбираем дизайн
5. Приступаем к работе с одним дизайнером. Тем, чей дизайн выбрали.
6.Дорабатываем дизайн.
7. Получаем исходники.
8. Переводим остаток 2200 рублей.
ИТОГО ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ТЕ ЧЕЙ ДИЗАЙН НЕ ВЫБРАЛИ ПОЛУЧАЮТ 800 РУБ ЗА ВРЕМЯ, А ТОТ ЧЕЙ ДИЗАЙН ВЫБРАЛИ ПОЛУЧАЕТ 3000 РУБ за работу. Принимаем заявки от тех, кто готов работать по этой схеме.
Требования:
Умение создавать современные‚ креативные‚ интересные сайты. Флеш.
Использование в работе принципов Юзабилити.
Умение работать с шрифтами, цветами.
Опыт работы - обязательно. Портфолио обязательно. Флеш - обязательно.
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