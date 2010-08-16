Требуется веб-дизайнер

Периодически делаем полностью Бесплатные сайты для и о: инвалидов, медицины, церкви и др.соц.проекты. В связи с этим требуется web дизайнер, которые умеет красиво рисовать с душей. В идеале Бесплатно, не в идеале – можем платить 1000р (~$30).

Указывайте свое портфолио пожалуйста и условия на которых созласны делать эту работу.