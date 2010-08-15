Нужен хороший дизайнер

Добрый день! В веб студию UpLab удаленно требуется дизайнер веб интерфейсов. Обязанности: Разработка дизайна веб страниц, графических элементов веб сайта; Создание рекламного графического контента; Создание анимировaнных графических элементов; Требования: Знание программ: Adobe PhotoShop, Adobе Illustrator, PageMaker, CorelDraw; Обязательно наличие портфолио; Аккуратность и дисциплинированность; Творческое мышление; Кандидат ...
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Нужен хороший веб-дизайнер с опытом создания сайтов для компаний и фирм.
Нужно будет создать 2 современных стильных, ярких, красивых и в то же время деловых дизайна для компании по пошиву одежды и ее агроотделения.
Материалы предоставляем.
Начем с сайта для авгрофирмы. оплата и сроки указаны только за него пока.
Обязательные требования:
Опыт работы. Присылайте примеры выполненных работ именно с дизайном для компаний и фирм. По ним и выберем дизайнера в течение 1-2 дней.
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