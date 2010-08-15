Нужен хороший дизайнер

Нужен хороший веб-дизайнер с опытом создания сайтов для компаний и фирм.

Нужно будет создать 2 современных стильных, ярких, красивых и в то же время деловых дизайна для компании по пошиву одежды и ее агроотделения.

Материалы предоставляем.

Начем с сайта для авгрофирмы. оплата и сроки указаны только за него пока.

Обязательные требования:

Опыт работы. Присылайте примеры выполненных работ именно с дизайном для компаний и фирм. По ним и выберем дизайнера в течение 1-2 дней.