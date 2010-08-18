tira2010

Анна tira2010

 
47 летМолдова/Тирасполь
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужен хороший дизайнер

    $50

    Нужен хороший веб-дизайнер с опытом создания сайтов для компаний и фирм. Нужно будет создать 2 современных стильных, ярких, красивых и в то же время деловых дизайна для компании по пошиву одежды и ее агроотделения. Материалы предоставляем. ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен программист

    Нужен программист со знанием html, php, mysql для обновления и создания дополнительных инструментов к редактору сайтов. Оплата договорная. работа может рассматриваться как дополнительная. Привествуются программисты из Приднестровья, Украины.

    PHPMySQLHTML
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад