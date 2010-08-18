Нужно срочно вписать код для подсчета кликов во флешь-баннер. Баннер готов, инструкция есть. Оплата 150р.
- Баннеры1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужен специалист по Битриксу. Есть интернет-магазин на Битриксе. Нужно сделать такой же с другим дизайном (дизейнер есть) на основе базы данных первого сайта. Подробности обговорим отдельно.Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужен хороший веб-дизайнер с опытом создания сайтов для компаний и фирм. Нужно будет создать 2 современных стильных, ярких, красивых и в то же время деловых дизайна для компании по пошиву одежды и ее агроотделения. Материалы предоставляем. ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен программист со знанием html, php, mysql для обновления и создания дополнительных инструментов к редактору сайтов. Оплата договорная. работа может рассматриваться как дополнительная. Привествуются программисты из Приднестровья, Украины.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад