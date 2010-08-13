Дизайнер-верстальщик

Здравствуйте, и ищу дизайнера на проектное сотрудничество. Требования: 1. Наличие портфолио 2. Взаимодействие через skype 3. Оперативное и четкое выполнение задач 4. Постоянный доступ или уведомление об отсутствии 5. Предоставление запрашиваемого материала План работ: 1. Доработка дизайна сайта всего. Сейчас концепция дизайна есть, но работ еще ...