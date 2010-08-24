Требуется дизайнер-верстальщик. Работа удаленная (из дома, с работы - как удобно). График свободный, иногда бывают срочные проекты.

Испытательный срок - 1 месяц. Зарплата на испытательный срок 25% от суммы проекта.

Если по окончанию месяца вижу что человек стоящий - увеличение %.

Требования к кандидату:

1. Уровень владения графическими пакетами - очень хороший!

2. Уровень веб-дизайна НЕ НИЖЕ чем на templatemonster.

3. Внимательность к деталям, аккуратность, отсутствие привычки "пропадать"

4. Хороший Интернет, постоянная связь (cell,icq,email - что угодно), порядочность.

Что может увеличить зарплату: (знания не обязательны!)

1. CSS, HTML - можете кроссбраузерно верстать - премия

2. Flash, ActionScript - умеете делать приличные ролики - премия.

Пишите на [email protected]