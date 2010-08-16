Ищу команды или отдельных разработчиков сайтов

Здравстуйте! К нам поступают заказы, с которыми мы не справляемся. Хотелось бы найти команду разработчиков, котрые брались бы за эти заказы - наш процент 15%.

С вас портфолио, цены и сроки работ указанных в портфолио. Какие движки используете.

icq:340-553-273

skype:Miller-1981

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