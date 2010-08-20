Молодой компании по созданию и разработке ПО требуется дизайнер. Конкретно сейчас - веб-дизайнер.

Оплата - 10% от стоимости заказа. На большие деньги сразу рассчитывать не приходится - в основном сейчас заказы на сайты-визитки(стоимость около 3000-5000 р).

Все вопросы и предложения прошу на почту [email protected]