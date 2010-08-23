Требуется дизайнер-верстальщик. Работа удаленная (из дома, с работы - как удобно). График свободный, иногда бывают срочные проекты. Испытательный срок - 1 месяц. Зарплата на испытательный срок 25% от суммы проекта. Если по окончанию месяца вижу что человек ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание дизайн-макетов страниц сайтов. Создание графических и стилистических элементов для сайтов.
Требования:
Обязательно:
Опыт профессиональной работы в дизайне и разработке сайтов от 2 лет
Профессиональное владение графическими редакторами Adobe Photoshop, Illustrator, Corel Draw
Понимание современных тенденций веб-дизайна
Понимание принципов юзабилити
Обязательно наличие портфолио (ссылка на него в резюме)
Желательно:
Опыт работы с 3D-моделированием (3D Max, Maya, Modo)
Опыт работы с Macromedia Flash
Опыт создания баннеров, логотипов, презентаций
Умение рисовать от руки
Знание английского языка
Условия:
Быть готовым выполнить тестовое задание. Уровень зарплаты по результатам собеседования.
- Похожие заказы
- $250Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
- $3000
Уважаемые профессионалы, Нам требуются дизайнер интерфейса, художники, иллюстраторы для крупномасштабных проектов. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ стабильную работу в компании в Австрии, в городе Зальцбург на условиях: - Срок работы у нас - 24 месяца с возможностью продления на срок от ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт13 лет назад
Компании требуется web-дизайнер для разработки дизайна сайтов (наши проекты + клиенты), логотипов. Работа удаленная, на дому. Оплата в зависимости от проектов. Любым способом. Необходимо выполнить тестовое задание или предоставить свое портфолио.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Молодой компании по созданию и разработке ПО требуется дизайнер. Конкретно сейчас - веб-дизайнер. Оплата - 10% от стоимости заказа. На большие деньги сразу рассчитывать не приходится - в основном сейчас заказы на сайты-визитки(стоимость около 3000-5000 р). Все ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Красиво, качественно. Цены на работы и портфолио обязательно! Оставляйте предложения!Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $2500
Издательский дом «Axel Springer Russia» приглашает на вакансию веб-дизайнера-верстальщика-специалиста по юзабилити для www.forbes.ru. Должностные обязанности: - Разработка дизайна новых сервисов, разделов, отдельных страниц и блоков большого делового портала - Верстка новых сервисов, разделов, отдельных страниц и блоков большого ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется контент-менеджер для долгоиграющего проекта (детские товары). От нас: перечень товаров фотографии от вас: возможность добавлять по 30-40 наименований в день поиск текстов и их легкий рерайт (уникальность от 50%) цена: 10 руб за позицию. Оставляйте ваши контакты.Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт13 лет назад
Компания RDM-group ищет дизайнеров либо дизайнерскую ОПГ :) на постоянную сдельную работу. Требования : 1) адекватный фидбек. Никаких пропаданий, долгих ответов и "мороза". Если не можете успеть вовремя - говорите сразу. Заказ другому не уйдет, ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Опыт работы с ВЕБ дизайном: от 2-х лет Обязательно наличие портфолио. Расценки с примерами работ.Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Удаленно. Оклад - 20 000 (первый месяц. дальше - больше) руб./мес. возможен аванс! 5 дней в неделю, 8 часов в день! Работа ТОЛЬКО над нашими проектами! От вас: примеры работ. (Кандидаты без портфолио НЕ рассматриваются!)Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт13 лет назад