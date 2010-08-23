Веб-дизайнер

Дизайн сайтовЗакрыт17 заявок374 просмотра
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Создание дизайн-макетов страниц сайтов. Создание графических и стилистических элементов для сайтов.

Требования:

Обязательно:

Опыт профессиональной работы в дизайне и разработке сайтов от 2 лет

Профессиональное владение графическими редакторами Adobe Photoshop, Illustrator, Corel Draw

Понимание современных тенденций веб-дизайна

Понимание принципов юзабилити

Обязательно наличие портфолио (ссылка на него в резюме)

Желательно:

Опыт работы с 3D-моделированием (3D Max, Maya, Modo)

Опыт работы с Macromedia Flash

Опыт создания баннеров, логотипов, презентаций

Умение рисовать от руки

Знание английского языка

Условия:

Быть готовым выполнить тестовое задание. Уровень зарплаты по результатам собеседования.

13 лет назад
webhr
Юзарт 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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