Дизайнеры на постоянку

Удалённая работа. Редизайн сайта www.lapbandtalk.com. Оплата 15000-20000 в месяц зависимости от опыта и портфолио. Оплата - банковским переводом или Yandex-деньги. Требования: серьёзное отношение к работе, быть всегда на связи, и ,конечно, сногсшибательные дизайны.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет!
Ищу:
1. Web-дизайнера + верстальщика + web-программиста + ответственного человека.
2. Креативного дизайнера способного брать на себя полный перечень по созданию фирменного стиля (лого, визитки, бланки, папки, конверты, открытки, сувенирная продукция) + ответственного человека.
Работаю по ТЗ. Всегда в рабочее время он-лайн. Не всегда ставлю четкую задачу именно поэтому ищу толковых людей способных брать на себя ответственность по СОЗДАНИЮ (а не реализации моих идей) сайтов и фирменных стилей. Предоплаты и прочие условия оговорим.
Ищу не просто исполнителей - ищу партнеров (создаю команду) для совместного продвижения бизнеса.
Требования:
Ответственность, пунктуальность, всегда на связи, умение работать в команде и не тупить, когда что-то не получается, а обсуждать проблему, для её скорейшего совместного решения. Умение отчитываться о проделанной работе не реже 2-х дней во время ведения проекта.
Жду ваших предложений с портфолио и доп. информацией, контактами и статусом в сфере дизайна. Студентов не уверенных в своих силах просьба не беспокоить.
- Похожие заказы
- $500Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищем веб-дизайнера на постоянной основе (только Украина). Что с Нас!? - частые заказы, человеческое отношение, работа в команде, своевременная оплата, адекватные ТЗ, постоянно на связи, печеньки. Что с Вас?! - креативность, дружелюбность, пунктуальность (!!!), умное позиционирование, ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт13 лет назад
- $600
Небольшой сплоченный коллектив ищет дизайнера со знанием кроссбраузерной верстки на серьезные и интересные проекты: - обязательного - ответственного - с хорошим вкусом - аккуратного - исполнительного - быстро соображающего Знающего что такое юзабилити и умеющего делать грамотные интерфейсы. График работы full-time, ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется PHP программист и Дизайнер: 1) PHP Программист • Опыт работы с высоконагруженными проектами, понимание принципов их построения (масштабирование, кэширование, проксирование и т.д.); • Отличное знание MySQL – ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Обязанности: •Дизайн и редизайн сайтов компании •Создание баннеров и flash-роликов, создание иллюстраций на заданную тему •Генерация идей дизайна, создание визуальной концепции рекламных материалов для интернет-рекламы Требования: •Опыт создания дизайна сайтов от 2-х лет •Опыт создания баннеров и flash-анимации •Опытный пользователь Adobe Photoshop, ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт13 лет назад
Создание дизайн-макетов страниц сайтов. Создание графических и стилистических элементов для сайтов. Требования: Обязательно: Опыт профессиональной работы в дизайне и разработке сайтов от 2 лет Профессиональное владение графическими редакторами Adobe Photoshop, Illustrator, Corel Draw Понимание современных тенденций ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт13 лет назад
- $3000
Уважаемые профессионалы, Нам требуются дизайнер интерфейса, художники, иллюстраторы для крупномасштабных проектов. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ стабильную работу в компании в Австрии, в городе Зальцбург на условиях: - Срок работы у нас - 24 месяца с возможностью продления на срок от ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт13 лет назад
Компании требуется web-дизайнер для разработки дизайна сайтов (наши проекты + клиенты), логотипов. Работа удаленная, на дому. Оплата в зависимости от проектов. Любым способом. Необходимо выполнить тестовое задание или предоставить свое портфолио.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Молодой компании по созданию и разработке ПО требуется дизайнер. Конкретно сейчас - веб-дизайнер. Оплата - 10% от стоимости заказа. На большие деньги сразу рассчитывать не приходится - в основном сейчас заказы на сайты-визитки(стоимость около 3000-5000 р). Все ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Красиво, качественно. Цены на работы и портфолио обязательно! Оставляйте предложения!Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт13 лет назад