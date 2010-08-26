Дизайнеры на постоянку

Всем привет!

Ищу:

1. Web-дизайнера + верстальщика + web-программиста + ответственного человека.

2. Креативного дизайнера способного брать на себя полный перечень по созданию фирменного стиля (лого, визитки, бланки, папки, конверты, открытки, сувенирная продукция) + ответственного человека.

Работаю по ТЗ. Всегда в рабочее время он-лайн. Не всегда ставлю четкую задачу именно поэтому ищу толковых людей способных брать на себя ответственность по СОЗДАНИЮ (а не реализации моих идей) сайтов и фирменных стилей. Предоплаты и прочие условия оговорим.

Ищу не просто исполнителей - ищу партнеров (создаю команду) для совместного продвижения бизнеса.

Требования:

Ответственность, пунктуальность, всегда на связи, умение работать в команде и не тупить, когда что-то не получается, а обсуждать проблему, для её скорейшего совместного решения. Умение отчитываться о проделанной работе не реже 2-х дней во время ведения проекта.

Жду ваших предложений с портфолио и доп. информацией, контактами и статусом в сфере дизайна. Студентов не уверенных в своих силах просьба не беспокоить.