Требуется программист, дизайнер в студию ИльДан

Требуется PHP программист и Дизайнер:

1) PHP Программист

• Опыт работы с высоконагруженными проектами, понимание принципов их построения (масштабирование, кэширование, проксирование и т.д.);

• Отличное знание MySQL – четкое понимание шагов по оптимизации, как запросов, так и самой БД, умение грамотно использовать индексы.

• Уверенное владение технологией PHP, отличное понимание объектно-ориентированного подхода (инкапсуляция, полиморфизм, наследование), паттерны проектирования;

• Написание четкого, понятного, документированного кода, покрытие его автоматическими тестами (PHPUnit, SimpleTest) является огромным плюсом;

• Опыт проектирование сложных систем, на всех этапах, от объектов, до БД;

• Опыт конфигурирования Nginx, а так же понимание его преимуществ перед другими http-серверами;

• Опыт работы с unix-системами, понимание tcp/ip, http;

• Структуры и алгоритмы данных, математика не являются для вас предметами ВУЗа, успешно сданными и навсегда забытыми

• Опыт работы от 2х лет в области web-программирования;

• Способность работать как часть общей команды;

• Верстка под CMS;

• Возраст 18-25 лет

Если вы уверенный в себе человек, понимаете, что скрывается под словом нагрузка, да еще и работали с высоконагруженными проектами, слышали, а лучше сталкивались с кластеризацией серверов, репликацией БД, упирались в максимум производительности и успешно решали эти проблемы, если вы умеете работать эффективно, не боитесь брать на себя ответственность за свои проекты, хотите получить новый бесценный опыт и поделиться своим, то вам точно нужно работать у нас.

2) Дизайнер

• Разработка web-дизайн;

• Разработка баннеров, логотипов, кнопок и т.д.;

• Разработка Фирменного стиля;

• Разработка анимацией(Flash-анимацией);

• Способность работать как часть общей команды;

• Возраст 18-25 лет