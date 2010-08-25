Требуется программист, дизайнер в студию ИльДан

Обязанности: •Дизайн и редизайн сайтов компании •Создание баннеров и flash-роликов, создание иллюстраций на заданную тему •Генерация идей дизайна, создание визуальной концепции рекламных материалов для интернет-рекламы Требования: •Опыт создания дизайна сайтов от 2-х лет •Опыт создания баннеров и flash-анимации •Опытный пользователь Adobe Photoshop, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется PHP программист и Дизайнер:
1) PHP Программист
• Опыт работы с высоконагруженными проектами, понимание принципов их построения (масштабирование, кэширование, проксирование и т.д.);
• Отличное знание MySQL – четкое понимание шагов по оптимизации, как запросов, так и самой БД, умение грамотно использовать индексы.
• Уверенное владение технологией PHP, отличное понимание объектно-ориентированного подхода (инкапсуляция, полиморфизм, наследование), паттерны проектирования;
• Написание четкого, понятного, документированного кода, покрытие его автоматическими тестами (PHPUnit, SimpleTest) является огромным плюсом;
• Опыт проектирование сложных систем, на всех этапах, от объектов, до БД;
• Опыт конфигурирования Nginx, а так же понимание его преимуществ перед другими http-серверами;
• Опыт работы с unix-системами, понимание tcp/ip, http;
• Структуры и алгоритмы данных, математика не являются для вас предметами ВУЗа, успешно сданными и навсегда забытыми
• Опыт работы от 2х лет в области web-программирования;
• Способность работать как часть общей команды;
• Верстка под CMS;
• Возраст 18-25 лет
Если вы уверенный в себе человек, понимаете, что скрывается под словом нагрузка, да еще и работали с высоконагруженными проектами, слышали, а лучше сталкивались с кластеризацией серверов, репликацией БД, упирались в максимум производительности и успешно решали эти проблемы, если вы умеете работать эффективно, не боитесь брать на себя ответственность за свои проекты, хотите получить новый бесценный опыт и поделиться своим, то вам точно нужно работать у нас.
2) Дизайнер
• Разработка web-дизайн;
• Разработка баннеров, логотипов, кнопок и т.д.;
• Разработка Фирменного стиля;
• Разработка анимацией(Flash-анимацией);
• Способность работать как часть общей команды;
• Возраст 18-25 лет
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