Ищу дизайнера на постоянную удаленку

Всем привет! Ищу: 1. Web-дизайнера + верстальщика + web-программиста + ответственного человека. 2. Креативного дизайнера способного брать на себя полный перечень по созданию фирменного стиля (лого, визитки, бланки, папки, конверты, открытки, сувенирная продукция) + ответственного человека. Работаю по ТЗ. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Московской вебстудии требуется многопрофильный умный креативный опытный (и т.д.) дизайнер на постоянную удаленную работу с последующим зачислением в штат на постоянную работу в офисе в нашей команде.
Обязанности:
- Разработка концепции и дизайна сайтов;
- Кроссбраузерная верстка созданных макетов; (не обязательно, очень приветствуется)
- Разработка иконок, баннеров и других элементов дизайна сайта;
- Разработка фирменного стиля (логотип, визитка, бланки и т.д.)
- Разработка полиграфической продукции - (плакаты, буклеты, каталоги, блокноты и т.д.)
Требования:
1. Красивые и умные работы в портфолио.
2. Присутствие в сети в рабочее время для оперативных указаний при необходимости.
3. Наличие ICQ, Скайп.
4. Опыт в сфере веб-дизайна не менее 3 лет.
5. Внимательность к мелочам.
6. Профессиональное владение: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw. Приветствуется Indesign, Adobe Flash
7. Знание HTML, CSS + Кроссбраузерная верстка (от И.Е.6.0 и выше, Мозилла, Опера) + аккуратный код. (не обязательно, но очень приветствуется)
Необходимые личные качества:
- Креатив
- Способность к самообучению
- Ответственность. В случае невыполнения задания в указанные сроки – обязательное предупреждение заранее.
- Терпение.
- Здоровая инициатива
Схема работы:
Высылаю ТЗ + пожелания. Предоплата 50%. Даю 2-4 суток на разработку макета. Далее корректировка, утверждение, финальная часть оплаты.
На 1 месте - вебдизайн, прежде всего, буду оценивать работы именно по дизайну сайтов.
Оплата:
- За дизайн сайта готов платить от $200. По другим проектам по договоренности.
- Плачу на Yandex деньги, WebMoney.
В месяц в среднем готов предоставлять 2-4 заказа по дизайну сайтов + другие дизайнерские работы. (2 заказа уже ждут)
Просьба не беспокоить новеньких, не опытных, с малым портфолио, посредников и т.д. Пишите только сюда, в асю и мыло не писать. Спасибо за внимание, жду предложений!
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