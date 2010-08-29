Ищу дизайнера на постоянную удаленку

Московской вебстудии требуется многопрофильный умный креативный опытный (и т.д.) дизайнер на постоянную удаленную работу с последующим зачислением в штат на постоянную работу в офисе в нашей команде.

Обязанности:

- Разработка концепции и дизайна сайтов;

- Кроссбраузерная верстка созданных макетов; (не обязательно, очень приветствуется)

- Разработка иконок, баннеров и других элементов дизайна сайта;

- Разработка фирменного стиля (логотип, визитка, бланки и т.д.)

- Разработка полиграфической продукции - (плакаты, буклеты, каталоги, блокноты и т.д.)

Требования:

1. Красивые и умные работы в портфолио.

2. Присутствие в сети в рабочее время для оперативных указаний при необходимости.

3. Наличие ICQ, Скайп.

4. Опыт в сфере веб-дизайна не менее 3 лет.

5. Внимательность к мелочам.

6. Профессиональное владение: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw. Приветствуется Indesign, Adobe Flash

7. Знание HTML, CSS + Кроссбраузерная верстка (от И.Е.6.0 и выше, Мозилла, Опера) + аккуратный код. (не обязательно, но очень приветствуется)

Необходимые личные качества:

- Креатив

- Способность к самообучению

- Ответственность. В случае невыполнения задания в указанные сроки – обязательное предупреждение заранее.

- Терпение.

- Здоровая инициатива

Схема работы:

Высылаю ТЗ + пожелания. Предоплата 50%. Даю 2-4 суток на разработку макета. Далее корректировка, утверждение, финальная часть оплаты.

На 1 месте - вебдизайн, прежде всего, буду оценивать работы именно по дизайну сайтов.

Оплата:

- За дизайн сайта готов платить от $200. По другим проектам по договоренности.

- Плачу на Yandex деньги, WebMoney.

В месяц в среднем готов предоставлять 2-4 заказа по дизайну сайтов + другие дизайнерские работы. (2 заказа уже ждут)

Просьба не беспокоить новеньких, не опытных, с малым портфолио, посредников и т.д. Пишите только сюда, в асю и мыло не писать. Спасибо за внимание, жду предложений!