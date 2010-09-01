Дизайнер в студию дизайна

Добрый день!

требуется дизайнер, не как не могу найти.

Цены = качеству и красоте дизайна

интересуют дизайнеры с восхищающими работами.

вот примеры дизайна уровню которому должны соответствовать или быть лучше))

http://3dwebdesign.org/demo/flash-galeriya-admin-panel/content/web-design-idei-rusia/219.jpg

http://st.free-lance.ru/users/Ever/upload/f_4ad8a4d827de2.jpg

http://st.free-lance.ru/users/WTSlogo/upload/f_47e91130934fa.jpg

http://ftp.aknet.kz/user_upload/Books+Images/DesignInspiration/Tastemeru/web-design/templates/kompas.jpg

http://www.freelancejob.ru/upload/641/16276329522952.jpg

http://st.free-lance.ru/users/nid/upload/f_481967a4aa979.jpg

так же приветствуется matte

http://img-fotki.yandex.ru/get/3103/yargo.2a3/0_28fe0_c848a84c_XL

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/b/3/21/664/21664273_171.jpg

От вас-

Портфолио

Желание работать

От нас -

заказы

оплата точно в срок

общение только с менеджером проекта (экономит нервы от заказчиков)

Ваши предложения?

цены?

примерные сроки изготовления дизайна.