Веб-дизайнер. Москва

Аутсорсинговая IT компания DevelopEx открывает вакансию HTML-coder/Designer (Киев) Работая в DevelopEx: - Вы получаете достойную оплату Вашего труда; - Вы работаете в команде профессионалов на интересных проэктах; - Вы получаете возможность карьерного роста и саморазвития; - Вы имеете шанс ...
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В офис требуется веб-дизайнер для работы над новыми проектами. Работы интересные, молодой коллектив.
Приоритет при выборе человека: портфолио. В основном будет отрисовка корпоративных сайтов, интернет-магазинов. Примерный стиль: http://www.comodo.com
Велкам!
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