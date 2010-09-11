Веб-дизайнер. Москва

$2500
Дизайн сайтовЗакрытнет заявок46 просмотров
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В офис требуется веб-дизайнер для работы над новыми проектами. Работы интересные, молодой коллектив.

Приоритет при выборе человека: портфолио. В основном будет отрисовка корпоративных сайтов, интернет-магазинов. Примерный стиль: http://www.comodo.com

Велкам!

13 лет назад
d1spa
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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