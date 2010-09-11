Дизайнер-верстальщик

Аутсорсинговая IT компания DevelopEx открывает вакансию HTML-coder/Designer (Киев) Работая в DevelopEx: - Вы получаете достойную оплату Вашего труда; - Вы работаете в команде профессионалов на интересных проэктах; - Вы получаете возможность карьерного роста и саморазвития; - Вы имеете шанс ...