В команду нужен 1 программист и дизайнер

$1000
Дизайн сайтовЗакрыт31 заявка393 просмотра
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Работаем не на дядю. График свободный.

От программиста требуется:

Своя самописная cms, знание js/ умение верстать будет+

Портфолио и отзывы (отзывы желательны)

От дизайнера требуется:

Портфолио, отзывы

Оплата по проектно. По каждому проекту договариваемся отдельно.

Если нужна ставка то это к Дяде в офис.

Будем рады принять Вас в свои ряды

13 лет назад
winnercom
Евгений 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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