В команду нужен 1 программист и дизайнер

Работаем не на дядю. График свободный.

От программиста требуется:

Своя самописная cms, знание js/ умение верстать будет+

Портфолио и отзывы (отзывы желательны)

От дизайнера требуется:

Портфолио, отзывы

Оплата по проектно. По каждому проекту договариваемся отдельно.

Если нужна ставка то это к Дяде в офис.

Будем рады принять Вас в свои ряды