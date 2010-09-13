Требуются дизайнеры, верстальщики, флешер

Дизайн сайтовЗакрыт38 заявок536 просмотров
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Связи с некоторым сокращением штата и новой политикой компании, в нашу WEB студию требуются дополнительные удалённые работники:

1. Дизайнеры от среднего бизнес-уровня до премиум-класса (на сегодня нужно 2-3 человека)

Желательно умение рисовать от руки.

Приветствуется понимание того, как дизайн потом будет верстаться и оптимизироваться, и сколько времени это потом будет загружаться, так как бывают заказчики из регионов, где совсем слабый интернет.

Важное замечание: Мы требуем размещение у нас портфолио работников, для предоставления достоверной информации об уровне наших сотрудников клиенту

(Вообще желательно оформление вполне официального соглашения об этом на время сотрудничества, но это не принципиально)

Уважаемые дизайнеры! Прошу в заявке сразу дать пару примеров, таким образом:

"ссылка на свой недорогой дизайн" - стоимость - примерное время работы

"ссылка на свой средний дизайн" - стоимость - примерное время работы

"ссылка на свой лучший дизайн" - стоимость - примерное время работы

Интересен ценовой диапазон дизайнера от 50 до 450 $ за дизайн - но, не более.

2. Верстальщики Joomla 1.5 (возможно, 2-3 человека)

кроссбраузерно, валидно, чтобы всё работало не только в Firefox но и в разных привередливых Opera, IE и т. д.

Умение сверстать сразу со всякими Mootools и jQuery всплывашки-слайдеры-переливашки...))

Умение не только нарезать шаблон и вставить в Joomla, а так же сделать стили для модулей, если понадобится

Интересен ценовой диапазон от 20 до 50 $ за вёрстку

Возможно, дополнительно, установка шаблонов на Joomla.

3. Флешер. (1 человек)

Востребованность - редкая.

Достаточно умение делать всякие Флеш-банеры, переливашки бликом логотипов и т. п. несложная анимация.

Общение по icq/skype и т. п.

Клиентами нашей Веб-студии являются известные средние и крупные предприятия из различных регионов.

Поэтому, мы требуем грамотность, исполнительность и уверенность работников в собственных силах, умение в этом убедить нас на хороших примерах, а так же понимание, что иногда приходится угодить пусть даже нелогичным и эмоциональным капризам некоторых клиентов.

Само-собой с нас - заказы, заказы, заказы...

Оплата попроектно.

13 лет назад
2xslow
40 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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