Для веб-студии требуются дизайнеры. Работа заключается в создании макетов для сайтов, разработок логотипов и т.д. Сразу говорю, что нам нужен человек, который будет постоянно в контакте с нами, так как заказы есть и они будут только увеличиваться. Средний ...