Для веб-студии требуются дизайнеры. Работа заключается в создании макетов для сайтов, разработок логотипов и т.д. Сразу говорю, что нам нужен человек, который будет постоянно в контакте с нами, так как заказы есть и они будут только увеличиваться. Средний ...
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Нужен дизайнер на удаленную работу. Портфолио приселать на [email protected]
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