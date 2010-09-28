Приглашаем специалистов-фрилансеров

Рекламному агентству требуется дизайнер для постоянно работы. Основные направления работы: Дизайн полиграфии, дизайн сайтов, обработка фотографий (макеты наружной рекламы на фото), подготовка макетов под печать. Требования: Возраст: от 21 Опыт работы от года. Образование желательно высшее. Обязательно владеть: Adobe Photoshop, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В связи с увеличением обьемов работ , студия приглашает для
выполнения разовых заказов по проектно для работы в удаленном режиме
специалистов - фрилансеров .
Дизайнер / Верстальщик
Необходимо знание платформ движков типа Bitrix , UMI, NetCat
умение работать с макетами шаблонов этих систем
Примерная работа :
подключение систем на указанных движках,
модификация кода по пожеланиям Заказчика ,
более подробное описание работ при собеседовании.
Подробности по ICQ 362767714
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