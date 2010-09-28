Приглашаем специалистов-фрилансеров

Суть работы будет заключаться в создании дизайнов для небольших сайтов-сателлитов. У нас есть две стандартные ЦМС, тоесть два базовых дизайна и при добавлении новых сайтов нужно будет придумывать для них новые несложные дизайны. Для некоторых ...