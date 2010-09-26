Вакансии для фрилансеров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!!!

Хочу вам предложить работу. Наша дизайн-группа "АртПрайм" ("ArtPrime") проводитдополнительній набор кандидатов на вакансии:

- дизайн сайтов (2 человека)

- логотиперы (1 человек)

- дизайнеры полиграфии (2 человека)

- дизайнеры фирменного стиля (4 человека)

- 3D-криейторы (1 человек)

- специалисты по брендбуку и неймингу (2 человека)

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Особые пожелания: умение работать в команде, целеустремленность, креативность, желание разучивать новые программы.

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Наша дизайн-группа "АртПрайм" стабильно работает в сфере уже больше 4 лет.

Основные заказы поступают от большых предприятий, компаний, корпорации. Соответственно и бюджет проектов выше. Сейчас переходим на более глобальный уровень (более широкий спектр работы), поэтому возможно понадобиться помощь в раскрутке еще и по сети.

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Особое внимание будет оказано людям с Украины, России, Польши.

Обращаться только в ICQ: 557392266

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С уважением менеджер дизайн-группы "АртПрайм"

Алекс Я.С. ©2006-2010