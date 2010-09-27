Ищем веб-дизайнера на короткий проект.

Компания STO Solutions ищет веб-дизайнера со знанием HTML на краткосрочный проект.

Задачи:

1. Придумать и нарисовать логотип для компании.

2. Создать корпоративный веб-сайт, на котором будет размешена информация о компании: чем занимается компания, и над какими проектами она работает. Размер сайта - примерно 5 - 6 статических страниц, флэш не нужен.

Условия работы:

Работа удаленная, график гибкий, работа проектная (временная занятость).

Если вас заинтересовал данный проект по разработке логотипа и созданию корпоративного веб-сайта, пожалуйста, высылайте ваше портфолио, ссылки на действующие веб-сайты, которые были созданы вами, а так же ваши ожидания по оплате данного проекта и примерный срок, за который будет выполнена работа.

Спасибо,

с уважением,

менеджер STO Solutions,