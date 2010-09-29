Дизайнер сайтов в Перми на удалённую работу

Рекламному агентству требуется дизайнер для постоянно работы. Основные направления работы: Дизайн полиграфии, дизайн сайтов, обработка фотографий (макеты наружной рекламы на фото), подготовка макетов под печать. Требования: Возраст: от 21 Опыт работы от года. Образование желательно высшее. Обязательно владеть: Adobe Photoshop, ...
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В молодую Пермскую компанию нужен хороший дизайнер сайтов на постоянную удалённую работу.
Для каждого проекта будут свои бюджеты, выбранные вами, оплата поэтапная. В будущем возможно постоянное трудоустройство с окладом.
Работы достаточно много, клиенты компании серьёзные, поэтому нужен ответственный исполнитель с хорошим портфолио и рекомендациями!
Обязательное условие к кандидатам — проживание в Перми, для личных встреч с менеджером.
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