Дизайнер сайтов в Перми на удалённую работу

В молодую Пермскую компанию нужен хороший дизайнер сайтов на постоянную удалённую работу.

Для каждого проекта будут свои бюджеты, выбранные вами, оплата поэтапная. В будущем возможно постоянное трудоустройство с окладом.

Работы достаточно много, клиенты компании серьёзные, поэтому нужен ответственный исполнитель с хорошим портфолио и рекомендациями!

Обязательное условие к кандидатам — проживание в Перми, для личных встреч с менеджером.