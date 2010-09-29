Нужен web-дизайнер профессионал

Доброе время суток уважаемые фрилансеры!

Есть ряд заказов, которые я готов отдавать фрилансерам.

Вы называете сроки и стоимость работы после изучения ТЗ.

От фрилансеров самое главное - это СРОКИ!!!

Поэтому схема работы следующая:

1. Сумма разбивается на 3 части: 10% предоплата, 60% основная часть, 30% премия.

2. 10% предоплата после утверждения макетной страницы сайта.

3. 60% выплачивается по завершению проекта

4. 30% (премия) - также выплачивается по завершению проекта, если дизайн сдан в рамках установленных ВАМИ сроков.

В общем, мне нужны профессионалы, держащие слово и уверенные в своих силах!

Если Вы такой профессионал и готовы работать на таких условиях, то оставьте здесь свое портфолио.